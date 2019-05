Kunst in Bahnwagen unterwegs

Kunstwerk statt Fenster: Die Matterhorn Gotthard Bahn hat einen Wagen zur rollenden Ausstellung umfunktioniert. © Matterhorn Gotthard Bahn

Wer mit der Bahn zwischen Andermatt UR und Zermatt VS unterwegs ist, kann neben dem Panorama auch Kunst betrachten. Drei Oberwalliser Kunstschaffende stellen bis am 26. Mai zum Thema «Aussichten» ihre Werke in einem Bahnwagen aus.