Kunstbiennale in Venedig geöffnet

Die Künstlerinnen Pauline Boudry (r) und Renate Lorenz haben an der Kunstbiennale in Venedig den Schweizer Pavillon in die filmische Installation "Moving Backwards" verwandelt. (Archivbild) © KEYSTONE/GAETAN BALLY

Die 58. Kunstbiennale in Venedig ist seit Samstag für Besucher geöffnet. Bis zum 24. November sind in der Hauptausstellung unter dem Motto «May You Live In Interesting Times» Werke von rund 79 Künstlerinnen und Künstlern zu sehen.