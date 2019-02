Kunz holt sich die Nummer 1

Das neue Album erschien am 15. Februar 2019 und steigt auf Platz 1 der Album-Charts ein. «Es ist eine grosse Ehre, mit dem dritten Album in Folge auf Platz 1 zu landen – und dass so viele Leute unsere Musik hören. Für das bin ich extrem dankbar», meint Kunz.

Die neue Platte heisst wie sie klingt: «Förschi!» Und sie trägt abgesehen vom eigensinnigen Namen noch etwas Besonderes: Federn – zumindest auf dem Cover. Und warum? «Wer Federn hat, kann fliegen. Und wer fliegen kann, der kennt nichts anderes als vorwärts», erklärt KUNZ das farbenfroh gefiederte Artwork.

Tatsächlich können Vögel weder rückwärts schauen noch rückwärts fliegen. Da steht das Album den Vögeln in nichts nach. Förschi ist fröhlich und mitreissend. Und förschi ist eben vor allem nicht henderschi: Die letzten Monate brachten für KUNZ einige Veränderungen mit sich; das Album wurde erstmals mit Thomas Fessler als Produzenten aufgenommen und die Band wurde mit Bläsern und Piano ergänzt. Alles in allem fühlt KUNZ sich angekommen und geerdet und ist bereit, mit dem neusten Werk zu neuen Ufern aufzubrechen: «Für uns bedeuten Veränderungen immer etwas Positives. Wir sind dankbar, für alles, was war, aber mindestens genauso neugierig und gespannt, auf alles, was kommt.»

Genau so optimistisch klingen auch die neuen Songs. Sie werden allesamt getragen von einer positiven Energie, die uns alle einlädt, sich vom Leben mitreissen zu lassen.

Die Tour zum neuen Album wird in viele Teile der Deutschschweiz führen. Mit grosser Band, Bläsern und Klavier wird KUNZ vom Casino Herisau im Appenzell über Thusis im Graubünden bis Bern und Basel alle Fans voll frisch getankter Energie und Spielfreude auf eine unvergessliche Flugstunde voller Musik mitnehmen.

Nicht weil KUNZ inzwischen wüsste, wie man fliegt, sondern weil die Band eins besser kann als alle andern: Die Freude daran vermitteln. Die CD-Taufe findet am 30. März im Hotel Schweizerhof in Luzern statt. Gespielt werden – dort wie auch auf dem ganzen Rest der Tour – Songs vom neuen Album, aber auch KUNZ-Klassiker, die dank der Umstellung auf Instrumentenbasis in ganz neuem Klang-Gewand erscheinen.