Kurdenpolitiker bleibt in türkischer Haft

Atempause für den türkischen Präsidenten Erdogan: sein gefährlichster politischer Rivale ist erst einmal eingekerkert: Selahattin Demirtas, kurdischer Politiker und langjähriger Chef der Kurdenpartei HDP (in einer Aufnahme vom Juni 2016 in Bern). © KEYSTONE/LUKAS LEHMANN

Der Kurdenpolitiker Selahattin Demirtas bleibt in türkischer Untersuchungshaft. Das Gericht in Sincan bei Ankara lehnte eine Freilassung am Donnerstag ab. Die Richter setzten sich damit über eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte hinweg.