Kurz fordert mehr Investitionen der EU

Paul Kagame, Präsident von Ruanda, und der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kur unterwegs am EU-Afrika Forum "Taking cooperation to the digital age" in Wien. © KEYSTONE/APA/APA/HANS PUNZ

Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat zu Beginn des EU-Afrika-Forum am Dienstag in Wien deutlich mehr europäische Investitionen in Afrika gefordert.