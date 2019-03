Konzentrationslager und Raumschiffe

Ein roter Lichtstrahl bohrt sich in dem Himmel, eine Gruppe Römischer Soldaten trifft auf eine Frau, die einem Leichnam den Kopf abschneidet – so beginnt das Video zur neuen Single «Deutschland» von Rammstein. Zehn Jahre nach dem letzten Album hat die deutsche Erfolgsband am Donnerstagabend ihr neues Musikvideo veröffentlicht. Es ist der Auftakt für ein Comeback, das am 17. Mai mit dem Erscheinen eines neuen Albums seinen Höhepunkt feiern soll.

KZ-Szene sorgt für Empörung

Es ist ein Comeback, das – wie von Rammstein gewohnt und gewollt – nicht ohne seinen kalkulierten Skandal auskommt. Im Vorfeld der neuen Single veröffentlichte die Band einen 30-sekündigen Teaser, der die Musiker in Sträflingskleidung, wie sie in Konzentrationslagern der Nazis getragen wurde, und mit Galgenstricken um die Hälse zeigt. Damit sorgten Rammstein für viel Empörung. So zum Beispiel bei Charlotte Knobloch, ehemalige Präsidentin des Zentralrates der Juden. «Mit diesem Video hat die Band eine Grenze überschritten. Wie Rammstein hier das Leid und die Ermordung von Millionen zu Entertainmentzwecken missbraucht, ist frivol und abstossend.»



Wie sich nun zeigt, ist die KZ-Szene nur eine Sequenz von vielen im Video zu «Deutschland». Beginnend im Germanien zur Zeit des römischen Reiches kommen die 20er-Jahre, die DDR und sogar futuristische Szenen mit Astronauten und Raumschiffen ebenso vor. Einzige verbindende Elemte: Die Band selbst, die roten Lichtstrahlen, die immer wieder wie Laser die Szenerie durchschneiden und Darstellerin Ruby Commey als «Germania».

«Lieben und verdammen»

Alle Szenen haben einen geschichtlichen Bezug zu Deutschland. Dabei scheinen sich Rammstein, auf ihre eigene kryptische und gleichzeitig theatralische Art, kritisch mit ihrem Heimatland und seiner Geschichte auseinander zu setzen. Das zeigt sich auch am Refrain, in dem Frontmann Till Lindemann singt: «Deutschland, mein Herz in Flammen, will dich lieben und verdammen.»

Mit «Deutschland» sind sich Rammstein treu geblieben – viel Theatralik und viel Provokation. Wie der Rest des Album, das den schlichten Titel «Rammstein» trägt, daherkommt, zeigt sich am 17.Mai.

(mas.)