La Chaux-de-Fonds wieder an der Tabellenspitze

La Chaux-de-Fonds mit Trainer Serge Pelletier (Bildmitte) führt die Tabelle der Swiss League an © KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

La Chaux-de-Fonds übernimmt nach nur einem Tag Unterbruch wieder die Tabellenführung in der Swiss League. Das Team von Serge Pelletier kommt bei der EVZ Academy zu einem glanzlosen 3:1-Auswärtssieg.Damit zog La Chaux-de-Fonds in der Tabelle wieder am punktgleichen Olten vorbei.