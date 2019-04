In Houston erfolgreich unterwegs: der Schweizer Tennisprofi Henri Laaksonen © KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

Der Schweizer Tennisprofi Henri Laaksonen (ATP 126) steht zum zweiten Mal in diesem Jahr nach dem Australian Open in der 2. Runde eines ATP-Turniers.Beim Sandplatz-Event im texanischen Houston gewann der 27-jährige Schaffhauser nach überstandener Qualifikation in der 1.