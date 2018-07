Laaksonen in Bastad im Halbfinal ausgeschieden

Wehrte sich im Halbfinal von Bastad gegen Richard Gasquet vergeblich: Henri Laaksonen © KEYSTONE/EPA TT NEWS AGENCY/ADAM IHSE

Henri Laaksonens traumhafter Lauf in Bastad ist zu Ende. Der 26-jährige Schaffhauser unterlag beim Sandplatzturnier in Schweden im Halbfinal dem Franzosen Richard Gasquet 2:6, 3:6.In seinem zweiten Halbfinal auf der ATP-Tour geriet Laaksonen (ATP 148) umgehend in Rücklage.