Henri Laaksonen wird nicht wie in den Vorjahren beim Heimturnier in Gstaad antreten © KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

Henri Laaksonen sagt nach der Halbfinal-Qualifikation im schwedischen Bastad seine Teilnahme am Heimturnier in Gstaad ab.Die Halbfinal-Qualifikation von Henri Laaksonen in Bastad hat Folgen für das ATP-Turnier in Gstaad.