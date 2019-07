Laaksonen zum Auftakt gegen Albert Ramos-Viñolas

Laaksonen (ATP 93) ist derzeit noch sechs Plätze besser klassiert als Ramos-Viñolas (ATP 99), wird am Montag in der neuen Weltrangliste jedoch hinter seinen Startgegner zurückfallen. Der stärkste Schweizer in Gstaad würde im Erfolgsfall auf weitere Spanier treffen – in den Achtelfinals auf Fernando Verdasco (ATP 26), im Viertelfinal womöglich auf Roberto Carballes Baena (ATP 77).

Die übrigen Schweizer im Hauptfeld treffen in der Startrunde ebenfalls auf ungesetzte Gegner: Sandro Ehrat auf den Italiener Thomas Fabbiano und Marc-Andrea Hüsler auf den Usbeken Denis Istomin.

In der Qualifikation erreichte ein Schweizer kampflos die 2. Runde. Jakub Paul (ATP 570) kam gegen Taro Daniel kampflos weiter, weil der Japaner nach Absagen noch ins Hauptfeld rutschte und kein Ersatzmann mehr vor Ort war, der Daniels Platz (und die 1280 Euro Preisgeld) hätte einnehmen können. Paul trifft in der 2. Runde am Sonntagmittag auf den Kolumbier Daniel Elahi Galan, die Nummer 173 der Weltrangliste.

Eine starke Leistung gelang dem 21-jährigen Zürcher Raphael Baltisperger (kein Ranking) gegen den in der Qualifikation als Nummer 4 gesetzten Argentinier Marco Trungelliti (ATP 161). Baltisperger führte im Entscheidungssatz mit 5:2, ehe er noch 6:4, 3:6, 5:7 verlor.

(SDA)