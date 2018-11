Laax räumt massenhaft Preise ab

Mit dem «Milestone» hat der Geschäftsführer der Weissen Arena Gruppe, Reto Gurtner, den wichtigsten Schweizer Tourismuspreis für sein Lebenswerk erhalten.

Zwei Auszeichnungen gab es bei den «World Ski Awards»: Laax ist nach Meinung des Publikums und der Jury das «Weltbeste Freestyle Resort» und stellt mit dem «Rocksresort» das umweltfreundlichste Hotel. Top-3-Platzierungen gab es in den Kategorien «Switzerland’s Best Ski Resort» (Gewinner: Verbier), «World’s Best New Ski Hotel» (Gewinner: Fahrenheit Seven Courchevel, Frankreich) und «World’s Best Ski Company» (Gewinner: Kitzbühel, Österreich).

Weitere Schweizer Gewinner bei den «World Ski Awards» waren Zermatt («World’s Best Ski Chalet» und «Switzerland’s Best Ski Chalet»), Verbier («Switzerland’s Best Ski Hotel») und Davos Klosters («Switzerland’s Best Ski Boutique Hotel»).

Beste Skischule und bester Snowpark

Bei der Publikumsbefragung für die «Best Ski Resort 2018» der Alpen wurde Laax für die beste Skischule und den besten Snowpark geehrt. Den Gesamtsieg konnte Kronplatz (Italien) vor Zermatt und Serfaus-Fiss-Ladis (Österreich) für sich verbuchen. Ebenfalls in die Top-10 schafften es Grächen (6.), Arosa Lenzerheide (7.), Aletsch Arena (8.) und Laax (10.).

Für das beste Preis-Leistungs-Verhältnis durften sich Grächen (2.) und Aletsch Arena (4.) über Top-Platzierungen freuen. In der Kategorie «Kinder-/Familienangebot» geht der erste Preis in die Schweiz: Grächen siegt vor Serfaus-Fiss-Ladis (Österreich) und Arosa Lenzerheide.

Für Après-Ski nach Österreich

Wer mehr auf Après-Ski steht, ist laut der Publikumsbefragung in Ischgl (Österreich) am besten aufgehoben. Die Party-Piste verweist Grächen und St.Anton am Arlberg (Österreich) auf die Ränge.

(red.)