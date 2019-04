Labor für künftige Spitzenköche im Unterwallis eröffnet

Spitzenkoch und Spitzenköchin als Paten: Anton Mosimann et Irma Dütsch bei der Eröffnung des Apicius in Le Bouveret. © KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Angehende Spitzenköche können ihr Metier künftig in einem hochmodernen Labor im Unterwallis erlernen. Nach zwei Jahren Bauzeit und Investitionen von 9 Millionen Franken ist das Kochlabor Apicius in Le Bouveret am Dienstag eröffnet worden.