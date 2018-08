Lady Gaga versetzt Venedig in Ausnahmezustand

Lady Gaga und Bradley Cooper treffen zur Premiere ihres gemeinsamen Films "A Star Is Born" am Lido in Venedig ein. © KEYSTONE/AP/KIRSTY WIGGLESWORTH

Sängerin Lady Gaga hat am Filmfestival in Venedig für Hysterie und Ausnahmezustand gesorgt. Die 32-Jährige stellte am Freitag den Film «A Star Is Born» vor – es ist ihre erste grosse Hauptrolle in einem Kinofilm.