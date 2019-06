Lärmige Nacht wegen Autofahrern in Langenthal BE

In Langenthal BE ist in der Nacht auf Samstag die Polizei gerufen worden, weil Autofahrer grossen Lärm verursachten. (Symbolbild) © KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE

In Langenthal BE haben in der Nacht auf Samstag mehrere Autofahrer für Unruhe gesorgt. Nach mehreren Meldungen aus der Bevölkerung hat die Polizei bei Kontrollen zehn Autolenker angezeigt und ein Fahrzeug aus dem Verkehr gezogen.