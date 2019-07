Lagen-Europameister Desplanches übersteht Vorläufe locker

Der Genfer Jérémy Desplanches kam problemlos eine Runde weiter © KEYSTONE/EPA/PATRICK B. KRAEMER

Der Europameister Jérémy Desplanches erreicht an den Weltmeisterschaften in Gwangju über seine Paradestrecke 200 m Lagen ohne Probleme die Halbfinals vom Nachmittag.Der für Südkorea mit der fünftbesten Zeit gemeldete Desplanches schlug im Vorlauf über 200 m Lagen in 1:58,43 an.