Lammer wechselt von Zug nach Lugano

Lammer hat in der National League 350 Partien absolviert. Seit 2011 ist er in Zug unter Vertrag und hat in dieser Saison sechs Skorerpunkte realisiert. Für die Schweiz stand er bislang neun Mal im Einsatz.

Die Zuger sind auf der Suche nach einem Ersatz für Lammer bereits fündig geworden. ZSC-Flügel Jérôme Bachofner schliesst sich dem EV Zug ab der kommenden Saison an. Der 22-jährige Angreifer unterschrieb bei den Zentralschweizern einen Vertrag über drei Jahre. Bachofner sammelte für die ZSC Lions in der laufenden Spielzeit in 19 Einsätze 11 Skorerpunkte (6 Tore/5 Assists) und gehört zu den Aufsteigern der Saison.

Für seine tadellosen Leistungen wurde er im November von Nationalcoach Patrick Fischer mit dem erstmaligen Aufgebot für das A-Nationalteam belohnt. Am Deutschland Cup kam der Youngster gegen Deutschland (4:3 n.P.) und Russland (2:4) zum Einsatz.

(SDA)