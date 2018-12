Landesweiter Bahn-Warnstreik in Deutschland angelaufen

Im deutschen Bahnverkehr kommt es am Montag wegen eines Streiks wohl landesweit zu zahlreichen Zugausfällen und Verspätungen. (Symbolbild) © KEYSTONE/AP/MICHAEL PROBST

Pendler in Deutschland müssen am Montag mit vielen Zugausfällen und Verspätungen zurechtkommen: Der für 5.00 bis 9.00 Uhr angekündigte bundesweite Warnstreik lief bereits rund eine Stunde früher an. Im süddeutschen Bayern wurde der Zugverkehr komplett eingestellt.