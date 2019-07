Lange Haftstrafen nach Anschlag auf Universität

Bei dem Anschlag auf dem Gelände der Universität von Garissa im Osten Kenias kamen im April 2015 mindestens 148 Menschen ums Leben. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/BEN CURTIS

Nach dem Terrorangriff auf eine Universität in Kenia vor vier Jahren mit rund 150 Toten sind drei Männer zu Haftstrafen zwischen 41 Jahren und lebenslang verurteilt worden. Das Gericht in der Hauptstadt Nairobi verkündete das Strafmass am Mittwoch.