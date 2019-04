Langjährige thailändische Königin Sirikit im Spital

Wegen Fiebers im Spital: Thailands langjährige Königin Sirikit (86). (Archivbild) © KEYSTONE/EPA/STR

Thailands langjährige Königin Sirikit ist in ein Spital der Hauptstadt Bangkok eingeliefert worden. Die 86-Jährige leide an Fieber, teilte der Königliche Haushalt am Mittwoch mit.