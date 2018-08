Lara darf mit Valons Ferrari fahren

Im letzten Winter hat Fussballer Valon Behrami Lara Gut im Ferrari ausgeführt, da hat es zwischen den beiden gefunkt. Seit fast einem Jahr sind die beiden ein Paar, mittlerweile sind sie sogar verheiratet.

Am Dienstag haben die beiden eine Spritztour gemacht, offenbar fuhren sie durch das Tessin. Nun muss sich Lara aber von ihrem Schatz verabschieden: Die 27-Jährige fliegt nach Chile, um dort die ersten Kurven auf dem Schnee zu fahren. In Chile, in einem Skiresort namens La Parva, trainiert Lara Gut für die kommende Saison. «Tschüss, meine Liebe, ich werde dich so sehr vermissen», schreibt Valon (33) auf Instagram.

(red.)