Last-Minute-Weihnachtsgeschenke

Es ist gar nicht so schwierig, selbst ein Geschenk zu machen. Dies beweisen Tausende von Youtube-Videos und Beiträge auf Onlineseiten wie «Pinterest». Damit ihr nicht ewig lange suchen müsst, haben wir euch ein paar Last-Minute-Geschenke zum Selberbasteln zusammen getragen.

1. Teebäume

Habt ihr eine Teetrinkerin oder einen Teetrinker in der Familie? Dieses Geschenk ist perfekt für sie oder ihn und erst noch innerhalb weniger Minuten selbst gemacht. Einfach verschiedene Teesorten kaufen, auf mehrere WC-Rollen kleben und fertig ist der Teebaum. Man kann als Unterlage übrigens auch eine Schnapsflasche oder eine Honigflasche nehmen.

2. Selbstgemachter Likör

Was gibt es Besseres als ein gutes Gläschen Schnaps nach einem mastigen Weihnachtsschmaus? Alles, was es braucht:

500 ml Rahm

250 ml Schnaps (Weinbrand)

200 g Nutella

3 TL Lebkuchengewürz (je nach Geschmacksvorlieben kann man auch ein anderes Gewürz verwenden)

1 TL Zimt

Die Hälfte des Rahms in einem Topf erwärmen und die Nutella darin auflösen. Dann alle Zutaten in einen Mixer geben und kräftig durchmischen. Durch ein feines Sieb in eine Flasche füllen und im Kühlschrank aufbewahren.

3. Drei gewinnt!

Dieses Spiel kann gleich nach dem offiziellen Feiern als Trinkspiel dienen. Es ist ein einfaches «Drei gewinnt». Einfach Korken anmalen und auf einen Stofffetzen entweder Linien malen oder Linien nähen.

4. Advent, Advent ein Kerzenlicht brennt

Habt ihr Musikbegeisterte im Haus? Dann klaut doch kurz ein Notenheft und schneidet eine Sonate Beethovens oder einen sonstigen Klassiker aus. Papier auf ein Glas kleben, vielleicht noch ein Herz ausschneiden und fertig ist das süsse Lichtlein.

Profi-Tipp von FM1Today-Leserin Angelica: Das Notenblatt einfach auf halbdurchsichtiges Papier kopieren, damit das Notenheft ganz bleibt.

Für diesen Kerzenschmuck braucht es einzig ein paar Zimtstangen:

5. Buchzeichen

Ganz schnell und ganz praktisch ist dieses Geschenk. Zwei Herzen aus einem Filz ausschneiden (man kann auch Papier oder ein Foto nehmen), diese zusammen nähen/kleben und schon kann das Buchzeichen verwendet werden.

7. Christbaumkugeln

Hängen bei euch schon seit Jahren die alten, verstaubten Kugeln am Christbaum? Nehmt doch einfach ein paar Reissnägel, eine Styropor-Kugel und drückt diese in die Kugel.

8. Verpackung

Die Verpackung ist alles. Zumindest das Erste, was man vom Geschenk sieht. Und dafür braucht es gar nicht immer teures Geschenkpapier, wie diese Beispiele beweisen:

Diese Baumnüsse sind perfekt, um beispielsweise Ohrringe zu verpacken:

9. Duftstäbe

Das Bad riecht nicht mehr ganz frisch? Dieser Duftspender ist einfach gemacht und sieht auch noch süss aus:

Habt ihr eure Gschenkli schon beisammen?

