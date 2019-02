Lastwagen fällt in Kiesgrube

Ein Lastwagen kippte in Zeiningen AG in eine Kiesgrube. Der 75-jährige Fahrer wurde aus der Kabine geschleudert und erlitt schwere Kopfverletzungen. © Handout Kantonspolizei Aargau

Ein Lastwagen ist am Montag in Zeiningen AG in eine Kiesgrube gekippt. Der 75-jährige Fahrer wurde aus der Kabine geschleudert und erlitt dabei schwere Kopfverletzungen.