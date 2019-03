Lastwagen kippt in Kurve zur Seite

Ein 35-jähriger Chauffeur war mit seinem Lastwagen von Oberegg in Richtung Reute unterwegs. In einer Linkskurve bemerkte der 35-Jährige nach eigenen Angaben ein Reh, dass über die Strasse rannte. Der Mann bremste um links vorbeizufahren. Dabei schwappte die geladene Milch nach rechts und der Lastwagen kippte. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von mehreren zehntausend Franken.

Aufgrund der ausgelaufenen Milch musste die Feuerwehr Oberegg-Reute, das Amt für Umwelt und ein Kanalsaugfahrzeug aufgeboten werden. Wie die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden berichtet, wurde der Lastwagen mit einem Kranfahrzeug geborgen.

(Kapo AR/red.)