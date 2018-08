Lastwagen kippt und beschädigt Auto

Der 47-jährige Chauffeur fuhr am Dienstagmorgen von Schlatt in Richtung Dickihof. Wie die Kantonspolizei Thurgau mitteilte, kippte der Lastwagen in einer S-Kurve und verlor dabei seine Ladung. Der Chauffeur konnte sich aus der Kabine befreien und zog sich mittelschwere Verletzungen zu. Er wurde mit dem Rettungsdienst ins Spital gebracht.

Beim Unfall wurde ein parkiertes Auto beschädigt. Der Sachschaden ist mehrere zehntausend Franken hoch. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Kreuzlingen wurde beim Chauffeur eine Blut- und Urinprobe angeordnet.

(red.)