Lastwagen kracht in Baustelle

Am frühen Dienstagmorgen musste die Luzerner Polizei zu einem Unfall auf der Autobahn A2 bei Sursee ausrücken. (Symbolbild) © KEYSTONE/ALEXANDRA WEY

Im Kanton Luzern ist die Autobahn A2 am Dienstagmorgen nach einem Unfall in Richtung Norden gesperrt worden. Laut Angaben der Polizei war bei Sursee ein Lastwagen in eine Baustelle gekracht.