Lastwagen mit Bio-Diesel umgekippt

Auf der Zürcherstrasse in Winkeln waren am Mittwoch die Feuerwehr, Polizei und der Rettungsdienst im Einsatz, weil ein Lastwagen umgekippt war. Der Lenker ist von der Autobahnausfahrt in Richtung stadteinwärts in die Zürcher Strasse eingebogen, wobei der Sattelschlepper kippte.

Der 39-jährige Fahrer wurde mit unbestimmten Verletzungen ins Spital gebracht. Die Feuerwehr ist deshalb vor Ort, da der Sattelschlepper Bio-Diesel geladen hatte, der auszulaufen droht. Um die Unfallstelle zu räumen, wurde ein Kran aufgeboten. Wie lange die Räumung andauert, ist noch unklar.

Deshalb kann es während des Feierabendverkehrs zu massiven Verkehrsbehinderungen auf der Zürcher Strasse beim Autobahnzubringer Winkeln kommen.

(red.)