LKW verliert 3,2-Tonnen-Betonteil

Mit einem Kranwagen hat die Feuerwehr das rund 3,2 Tonnen schwere Betonelement geborgen, das in Basel von einem Lastwagen gefallen war. © zvg/JSD Basel-Stadt

Ein Lastwagen hat am Freitagnachmittag in einer Kurve in Basel ein rund 3,2 Tonnen schweres Betonelement verloren. Verletzt wurde niemand.