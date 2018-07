Laura Stähli sichert sich Medaille an Fecht-WM

Laura Stähli sorgte für den grössten Schweizer Erfolg im Degenfechten seit Tiffany Géroudet an den Europameisterschaften 2011 den Titel gewonnen hat.

In den Halbfinals trifft Stähli auf die Italienerin Mara Navarria.

Stählis Erfolg erfolgte wie ein Blitz aus heiterem Himmel. An den Europameisterschaften scheiterte die Baslerin in den Sechzehntelfinals, an Weltcupturnieren resultierten zuletzt bloss noch die Plätze 37 (Cali), 32 (Dubai), 32 (Budapest), 205 (Barcelona) und 100 (Havanna). Im letzten Herbst in Tallinn hatte sich Stähli letztmals für die Viertelfinals qualifiziert.

(SDA)