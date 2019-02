Lausanne baut Serie in Davos aus

Lausannes Robin Grossmann teilt gegen den Davoser Topskorer Inti Pestoni aus © KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

Lausanne kommt zu einem eher schmeichelhaften 3:1-Sieg in Davos und feiert damit den vierten Erfolg in Serie.Der Vorletzte Davos startete gut in die Partie, überzeugte mit defensiver Ordnung und viel Zug aufs Tor. Doch die Chancenauswertung war unzureichend.