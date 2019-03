Lausanne bedenklich, Langnau kaltblütig

Diesen Jubel in Lausanne haben sich die Tigers aus dem Emmental redlich verdient © KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Die SCL Tigers verlängern ihre zweiten Playoffs in der National League auf mindestens sechs Spiele. Sie gewinnen in Lausanne 5:1.Mit dem zweiten Auswärtssieg verkürzten die Emmentaler in der Viertelfinal-Serie gegen den Qualifikations-Dritten auf 2:3.