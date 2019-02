Lausanne gleicht in Vaduz in extremis aus

Lausannes Trainer Giorgio Contini erteilt dem 2:2-Torschützen Sancidino Silva Anweisungen © KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE

Das ambitionierte Lausanne-Sport holt in der Challenge League im Auswärtsspiel gegen Vaduz in extremis einen Punkt.Der portugiesische Stürmer Sancidino Silva glich für die Gäste in der 94. Minute per Kopf zum 2:2 aus.