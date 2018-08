Laute Motoren, Partys und viel Sport

Eröffnung Bahnhofplatz🚉🎉

Am Freitag und Samstag herrscht auf dem St.Galler Bahnhofplatz Ausnahmezustand: Der Bahnhof feiert mit verschiedenen regionalen DJs und Bands Neueröffnung. Ausserdem gibt es Modeschauen, Theater- und Tanzaufführungen, Bücherlesungen und auch Kinder kommen auf ihre Kosten.

Erlebnislauf Sardona 🗻

Drei Tage Zeit, 85 Kilometer Weg und über 5000 Höhenmeter: Der Erlebnislauf Sardona verlangt von den Teilnehmern einiges ab. Doch bei diesem Berglauf geht es nicht ums Gewinnen, es geht um die Freude an der Natur, Spass am Laufen und das gemeinsamen Abenteuer. Am ersten Tag geht es vom Kerenzerberg nach Flumserberg, am Samstag geht es weiter nach Elm. Das Ziel befindet sich in Flims.

Tüüfner Gassefescht 🎶

Afternoon Daydreams, Bungle Brothers, AVA und viele mehr: Am Samstag treten auf verschiedenen Bühnen in Teufen, Bands aus allen möglichen Musikrichtungen auf und verwandeln das Gassenfest in ein kleines Openair-Festival.



XtremeRun Lenggenwil🏃‍♀️

Es wird dreckig am XtremeRun in Lenggenwil. Auf einer Strecke von fünf Kilometern warten total 15 Hindernisse, darunter Pneuhaufen oder ein Bad im schlammigen Wasser, auf die Teilnehmer. Nach dem schwierigen Run wird gefeiert: Am Abend bringen die Seerugge Feger das Festzelt zum Beben.

Kleidertausch im Lattich🧥

Zeit, den Kleiderschrank auszumisten: Am Samstag findet der Kleidertausch «Swap St.Gallen» statt. Ab 10 Uhr kann man die Kleider in der Lattich-Halle abgeben. Der Kleidertausch findet von 13 bis 16 Uhr statt. Eine Bar mit Getränken und Essen hat auch geöffnet.

Töfftreffen für den guten Zweck🏍

Am Sonntag treffen sich knallharte Biker für eine gute Sache: Das «Ride and Help» sammelt Geld für das «Schweizerische Rote Kreuz» und die «Stiftung Chinderhus Strahlegg», die sich beide für die Unterstützung von Kindern einsetzt. Die Biker fätzen von Chur aus durch die Rheinschlucht und wieder zurück. Anschliessend wird der Check, mit den gesammelten Spenden, an die Hilfswerke übergeben.

Konzert-Wochenende in Frauenfeld 🎵

Wenn sich der Hochsommer langsam dem Ende zuneigt, ertönt in der Frauenfelder Altstadt von überall her Musik. Am Freitag und Samstag treten bei «Musig i dä Stadt» regionale Künstlerinnen und Künstler auf. Der Eintritt ist gratis.

Oldtimer in Arosa🚗

Unzählige Oldtimerfans pilgern dieses Wochenende nach Arosa zum «Arosa ClassicCar». Am Rennen flitzen lauter Oldtimer durch das Dorf. Wer nicht nur zusehen möchte, kann sich für eine Renntaxifahrt anmelden. Tickets gibt es hier.

Tag des Kinos🎬

Kino für fünf Stutz? Ja, das gibt es. Am Tag des Kinos, diesen Sonntag, kostet ein Eintritt in Schweizer Kinos nur fünf Franken.

Altstadt Arbon lädt ein

Entdecken, Kennenlernen und Verweilen: Die «Usestuehlete» ist eine beliebte Veranstaltung in der Arboner Altstadt. Am Samstagnachmittag öffnen die Bewohner, Geschäfte und Lokale ihre Türen und laden alle ein. Am Abend wird mit Live-Musik gefeiert.

Internationales Hufeisenwerfen

Der Hufeisen-Klub 86 St.Gallen hat das internationale Hufeisenwerfen-Turnier in Niederuzwil organisiert. Am Samstag ist die Quali und am Sonntag kommt raus, wer die geschmeidigste Hufeisen-Wurftechnik hat.