Lawine fegt SAC-Biwak im Aletschgebiet weg

«Ein Bergführer, der in der Gegend war, entdeckte das völlig zerstörte Biwak», teilte der der Schweizer Alpen-Club am Donnerstag mit. Glücklicherweise habe sich nach ersten Berichten zum Zeitpunkt der Lawine niemand in der Hütte oder in der Nähe aufgehalten.

Die Kantonspolizei Wallis hatte keinen Einsatz im betroffenen Gebiet, wie es auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA hiess. Es seien auch keine Vermissten gemeldet worden.

Die SAC-Sektion Diablerets wird sich den Schaden genauer anschauen, sobald es die Verhältnisse zulassen. Im Moment ist noch unklar, ob das Biwak oberhalb des Mittelaletschgletschers auf 3013 Meter im Gemeindegebiet Bettmeralp VS wieder aufgebaut wird. Der Unterstand war vor allem bei Bergsteigern beliebt, die auf das Aletsch- oder das Dreieckhorn wollten.

(SDA)