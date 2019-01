Suche nach Verschütteten eingestellt

«Die intensive Suche nach allfälligen Verschütteten wurde gestern Abend beendet», sagt Bruno Vattioni, Geschäftsführer der Säntis-Schwebebahn AG, am Samstagmorgen. Es liegen keine Vermisstenmeldungen vor, die Wahrscheinlichkeit ist also gross, dass keine weiteren Menschen von den Schneemassen erfasst worden sind. Die drei leichtverletzten Personen konnten das Spital bereits am Freitag wieder verlassen.

Vattioni: «Die Räumungsarbeiten der immensen Schneemassen rund um das betroffene Gebäude sowie die Bergung der demolierten Fahrzeuge werden heute Samstag mit schwerer Gerätschaft vorangetrieben.» Beim Hotel und dem Restaurant haben die Helfer den schweren Schnee teilweise in mühsamer Handarbeit raus geschaufelt.

(red.)