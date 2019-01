Lawinengefahr in Österreich sinkt leicht

Die Meteorologen haben eine Schönwetterphase angekündigt. Diese soll genutzt werden, um Erkundungsflüge durchzuführen. © KEYSTONE/APA/APA/EXPA/ JFK

In weiten Teilen Österreichs ist die Lawinengefahr leicht gesunken. In den am stärksten vom enormen Schneefall der vergangenen Tage betroffenen Gebieten galt am Freitag zumeist die zweithöchste Warnstufe 4, wie die Warndienste mitteilten.