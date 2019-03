Lazio Rom fertigt die AS Roma im Derby mit 3:0 ab

Dank der Tore des früheren Basel-Stürmers Felipe Caicedo, des Topskorers Ciro Immobile und des ebenfalls eingewechselten Danilo Cataldi siegte Lazio gegen die AS Roma 3:0 und revanchierte sich für die in der Vorrunde erlittene 1:3-Niederlage. Lazio hatte zuvor in der Serie A nur eines von zwölf Derbys gewonnen. Am Ende stand der höchste Sieg gegen den Rivalen seit dem 10. Dezember 2006.

Der Kolumbier Caicedo, der zwischen 2006 und 2008 für den FC Basel gestürmt hatte, stand nur deshalb in der Startformation, weil Immobile angeschlagen war und zunächst auf der Bank sass. Als Immobile dann eingewechselt wurde, brauchte er bloss acht Minuten, um mittels Foulpenalty das Spiel mit dem zweiten Tor für Lazio zu entscheiden. Der Treffer von Cataldi in der 89. Minute war bloss noch eine Zugabe.

Nach Verlustpunkten ist Lazio (6.) nun auf Augenhöhe mit der AS Roma (5.), die nach acht Spielen wieder eine Niederlage erlitt.

Lazio Rom – AS Roma 3:0 (1:0). – 55’000 Zuschauer. – Tore: 12. Caicedo 1:0. 75. Immobile (Foulpenalty) 2:0. 89. Cataldi 3:0. – Bemerkung: 94. Gelb-Rote Karte gegen Kolarov (AS Roma).

Milan – Sassuolo 1:0 (1:0). – 61’462 Zuschauer. – Tor: 36. Lirola (Eigentor) 1:0. – Bemerkungen: Milan mit Rodriguez. 64. Rote Karte gegen Sassuolo-Torhüter Consigli wegen einer Notbremse.

Weiteres Resultat vom Samstag: Empoli – Parma 3:3.

1. Juventus Turin 25/69 (53:15). 2. Napoli 25/56 (46:18). 3. AC Milan 26/48 (39:22). 4. Inter Mailand 26/47 (38:22). 5. AS Roma 26/44 (49:36). 6. Lazio Rom 25/41 (36:27). 7. Torino 25/38 (30:22). 8. Atalanta Bergamo 25/38 (51:36). 9. Fiorentina 25/36 (40:29). 10. Sampdoria Genua 25/36 (41:32). 11. Sassuolo 26/31 (35:41). 12. Parma 26/30 (28:40). 13. Genoa 25/29 (32:41). 14. Cagliari 26/27 (23:37). 15. SPAL Ferrara 25/23 (22:37). 16. Udinese 24/22 (19:31). 17. Empoli 26/22 (33:51). 18. Bologna 25/18 (19:38). 19. Frosinone 25/16 (19:49). 20. Chievo Verona 25/10 (19:48).

(SDA)