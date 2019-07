Lebendiges Häsli in Kadaverstelle «entsorgt»

Das Zwerghäsli wurde inmitten toter Tiere aufgefunden. © zVg

Ein Wildhüter fand am Sonntagmittag in einer Tierkadaverstelle in Niederuzwil ein lebendiges Zwerghäschen. Das verängstigte Tier wird nun auf dem Papageien- und Büsihof in Dicken aufgepäppelt.