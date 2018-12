Lebenslänglich für US-Neonazi

James Fields (l.) und Gleichgesinnte am 12. August 2017 an der Kundgebung in Charlottesville. (Archivbild) © Keystone/AP Alan Goffinski/ALAN GOFFINSKI

Ein US-Neonazi ist wegen Mordes an einer Demonstrantin in Charlottesville zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Die Strafe gegen den 21-Jährigen James Fields wurde laut US-Medienberichten am Dienstag von einem Gericht in der Stadt im Bundesstaat Virginia verhängt.