Lebenslänglich plus 419 Jahre Haft für US-Neonazi nach Angriff

Der heute 22-Jährige fuhr im August 2017 am Rande einer Neonazi-Demo in Charlottesville im US-Bundesstaat Virginia mit einem Auto in einer Gruppe von Gegendemonstranten. Eine Frau starb, 29 weitere Menschen wurden verletzt. (Archivbild) © KEYSTONE/AP The Daily Progress/RYAN M. KELLY

Ein bereits zu lebenslanger Haft verurteilter Neonazi ist in den USA zu lebenslänglich plus 419 Jahren Haft verurteilt worden. Ein Gericht im Bundesstaat Virginia verhängte diese Strafe am Montag gegen den 22-Jährigen.