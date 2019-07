Leblose Person auf Festivalgelände entdeckt

Blick aufs Festivalgelände in Interlaken. Die Aufnahme stammt aus dem Jahr 2010. © Keystone/ALESSANDRO DELLA VALLE

Auf dem Gelände des Trucker- und Countryfestivals in Interlaken BE ist am Montagmorgen eine Leiche entdeckt worden. Sarah Wahlen von der Medienstelle der Kantonspolizei Bern bestätigte einen entsprechenden Bericht von Blick Online.