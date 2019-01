Lech: Vermisster Skifahrer geborgen

Am Samstag wurden vier Skifahrer in Lech verschüttet. Am Mittwoch wurde auch der vierte Vermisste geborgen. © Landespolizei Vorarlberg

Am vergangenen Samstag sind in Lech vier Skifahrer von einer Lawine begraben worden. Drei der Männer konnten am selben Tag noch tot geborgen werden. Ein 28-Jähriger wurde bis heute vermisst.