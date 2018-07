LED-Haltestellen im Ostschweizer Test

Der Bus saust an der Haltestelle vorbei – der Passagier bleibt an der Haltestelle zurück. Immer wieder kommt es vor, dass Busfahrer die Fahrgäste an der Haltestelle übersehen. Besonders nachts und bei unübersichtlichen Kurven ist es laut der Post schwierig für die Chauffeure, ihre Passagiere rechtzeitig zu sehen.

Über Bluetooth verbunden

Nun sollen LED-Lichter die Lösung des Problems – respektive des Ärgers – sein. Der Fahrgast drückt den «Haltwunsch-Knopf». Dieser ist via Bluetooth mit den LED-Lichtern über der Haltestelle verbunden. Weiter kriegt der Busfahrer eine Meldung im Bus. «Rund 200 Meter vor der Haltestelle wissen die Fahrer, dass bei der nächsten Haltestelle ein Gast mitfahren möchte», sagt Urs Bloch, Mediensprecher der Post, zu FM1Today.

Erfolgreiche Tests in der Oschtschweiz

Seit einigen Wochen läuft das Pilotprojekt in der Ostschweiz. Fünf Postauto-Haltestellen wurden mit der Blinkanlage ausgerüstet und die ersten Erkenntnisse seien positiv, berichtet Bloch: «Einerseits drücken die Gäste den Halteknopf. Andererseits sind die Busfahrer begeistert von der Funktion und geben positive Rückmeldungen.»

Weitere Abklärungen laufen

Die fünf Prototypen in der Ostschweiz bleiben vorläufig. In anderen Regionen werde jetzt eine Bedarfsabklärung durchgeführt, sagt Sprecher Bloch. «Danach entscheiden wir, ob diese LED-Postauto-Haltestellen auch in anderen Teilen der Schweiz zum Einsatz kommen.»

