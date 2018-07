Leiche aus Bodensee geborgen

In Friedrichshafen kam es zu einem tragischen Unglücksfall. Ein Mann hatte am Freitagabend auf seinem Boot übernachten wollen und war plötzlich nicht mehr erreichbar. Seine Familie versuchte in anzurufen – ohne Erfolg. Deshalb suchten Taucher der Wasserschutzpolizei das Hafenbecken ab.

Einer der Polizeitaucher stiess unter einem Boot auf dem Grund des Sees auf einen liegenden Mann. Anschliessend wurde dieser von der Wasserpolizei geborgen. Die Polizei konnte bei den bisherigen Ermittlungen kein Anzeichen von Fremdeinwirkung feststellen.

(red.)