Leiche von vermisster Fussballerin gefunden

Feuerwehrtaucher seien in der Nähe des Ortes, wo Florijana Ismaili am Samstag als vermisst gemeldet worden war, auf den leblosen Körper der 24-Jährigen gestossen, berichtet «Corriere di Como». Die Fundstelle befinde sich in einer Tiefe von 204 Metern.

Am Samstag hatte Ismaili mit einer Freundin ein Motorboot gemietet. Nachdem sie in den Comersee gesprungen war, um sich abzukühlen, tauchte sie nicht mehr auf. Die genauen Todesumstände sind noch unklar.

Ismaili stand seit 2011 bei den Young Boys unter Vertrag und war Captain des Teams. 2014 debütierte die Mittelfeldspielerin in der Nationalmannschaft, mit der sie 2015 an der WM teilnahm. Insgesamt lief sie in 33 Partien für die Schweiz auf, zuletzt Mitte Juni in einem Testspiel gegen Serbien.

(red.)