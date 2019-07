Nach einem Badeunfall am Samstag ist am Dienstag der Leichnam der Fussballspielerin Florijana Ismaili auf dem Grund des Comersees geortet worden. (Archivbild) © Keystone/WALTER BIERI

Im Comersee (I) ist am Dienstag der Leichnam der seit Samstag vermissten YB- und Schweizer Nationalspielerin Florijana Ismaili gefunden worden. Ein Roboter ortete sie in einer Tiefe von 204 Metern.Die 24-jährige war am Samstag von einem Boot in den See gesprungen und nicht mehr aufgetaucht.