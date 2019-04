Leipzig mit grossen Schritten in Richtung Champions League

Leipzigs Timo Werner nach seinem Tor zum 2:0 gegen Wolfsburg © KEYSTONE/AP DPA/ROLF VENNENBERND

RB Leipzig macht in der Bundesliga dank dem 2:0-Heimsieg gegen Wolfsburg einen nächsten Schritt in Richtung Champions League. Auch Borussia Mönchengladbach kommt in der 29. Runde zu einem Erfolg.