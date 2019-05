Leipzig verspielt letzte kleine Titelchance

Yussuf Poulsen (links) im Luftduell mit dem Mainzer Moussa Niakhaté © KEYSTONE/EPA/ARMANDO BABANI

RB Leipzig gibt in der 32. Runde der Bundesliga nach sechs Siegen wieder einmal Punkte ab. Der Tabellendritte verspielt beim 3:3 in Mainz eine Zwei-Tore-Führung und seine letzte kleine Titelchance.Den Ausgleichstreffer für das Heimteam erzielte Jean-Philippe Mateta in der 83. Minute.