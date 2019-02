Leistungsgerechtes 2:2 nach intensivem Spiel

St.Gallens Vincent Sierro ist während des Spiels nicht zufrieden © KEYSTONE/Valentin Flauraud

Zwei Mal gehen die Walliser zuhause im Tourbillon gegen den FC St.Gallen in Führung, zwei Mal können die Espen in kürzester Zeit ausgleichen. Am Schluss trennen sich die Tabellennachbarn in einem guten Spiel verdient Unentschieden. Zu den Spielernoten.