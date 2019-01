Lena Valaitis – Meine Sprache ist die Musik

Lena Valaitis kann auf eine einmalige Erfolgskarriere zurückblicken. Auf grosse Auszeichnungen und zahlreiche Hits wie «Ich spreche alle Sprachen dieser Welt», «Ob es so oder so oder anders kommt», «Gloria», «Da kommt José der Strassenmusikant» oder «Ein schöner Tag». Und ganz sicher hat sie das zauberhafteste Lächeln der Schlagerbranche.

Mit «Johnny Blue» nahm Lena Valatis im Jahre 1981 am ESC teil in erreicht mit nur gerade 4 Punkten Rückstand Platz2!

«Frei» ist die aktuelle Single. Das Lied ist autobiografisch und beschreibt eine selbstbewusste Frau, die mit beiden Beinen im Leben steht, die das Leben mit offenen Armen empfängt, die bereit ist, sich neu zu erfinden ohne sich verbiegen zu lassen. In «Ich werd” auf Dich warten» steckt jede Menge Melancholie, «Die schönste Zeit ist die Kinderzeit» ist gewiss ihrem Enkel Eden gewidmet und wird vom Tölzer Knabenchor begleitet. Das Album enthält 13 typische Lena-Lieder.

Dass ihre Sprache die Musik ist und wie sehr sie die Menschen damit direkt im Herzen erreicht, wird Lena Valaitis in vielen großen TV-Shows, in vielen Radio-Interviews und auf der am 11.10.2018 beginnenden Schlagerlegenden-Tournee eindrucksvoll beweisen. Und dass sie noch immer das zauberhafteste Lächeln der Schlagerbranche hat. (red/Record Traveller)